Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Am Freitag haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für das Team aus Großgrimma.

Lennox Lieb traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Oliver Seidel erzielt.

SV Großgrimma sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 51

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hohenmölser zu entscheiden (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Wöpe (77. Boronczyk), Angeli, M. Rackowitz, Zech, Weidner, Schneider, Krobitzsch (59. Beyenbach), Pillert (86. Palatini), F. Rackowitz (59. Ibrahim), Göbel

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe, Thurm, Große, Seidel (80. Binneböse), Knothe, Hartmann (86. Pschribülla), Küster, Lieb (62. Hesse), Reinschmied, Schneider

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145