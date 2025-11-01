Dem SV Großgrimma gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 84 Zuschauer waren live dabei.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser besiegten das Team aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christian Beyer am Ende der ersten Halbzeit, als Max Weidner mit einem Strafstoß für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 87: SV Großgrimma in Führung dank Doppelpack von Max Weidner – 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Weidner den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (87.). Damit war der Sieg der Hohenmölser gesichert. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Weidner, Rackowitz, Beyenbach (86. Kästner), Schneider, Göbel, Krobitzsch (86. Palatini), Baum, Zech, Witt (68. Pillert), Angeli (49. Boronczyk)

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig, Kuhnert, Grosser, Schubert, Kunze (72. Reinboth), Maak, Berghammer, Sommerwerk (40. Richter), Bagehorn (80. Sell), Büttner

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84