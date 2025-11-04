weather wolkig
Initiative Aufstiegsreform 2025 Profifußball vom Amateurfußball trennen? Präsident von Zweitligist bringt neue Idee für Aufstiegsreform ins Spiel  

Die Arbeitsgruppe zur Aufstiegsreform steht, HFC-Sportdirektor Daniel Meyer ist als Vertreter von Initiativsprecher Tommy Haeder dabei. Jetzt stoßen vier weitere Vereine zum Bündnis – und ein neuer Vorschlag sorgt für Bewegung.

Aktualisiert: 04.11.2025, 15:15
Mittlerweile haben sich 54 Vereine der Initiative
Mittlerweile haben sich 54 Vereine der Initiative für eine Aufstiegsreform angeschlossen. Foto: Imago/Picture Point

Halle/MZ/CKI - Bald soll die Arbeitsgruppe, die sich mit einer Reform des Aufstiegs von der Regionalliga in die 3. Liga befasst, ihre Arbeit aufnehmen. Als Vertreter des Nordostens sind der Sprecher der Initiative „Aufstiegsreform 2025“, Tommy Haeder, sowie der Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV), Til Dahlitz, beteiligt. HFC-Sportchef Daniel Meyer fungiert als erster Vertreter Haeders, der zugleich Geschäftsstellenleiter des Chemnitzer FC ist.