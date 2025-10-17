Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den TSV Großkorbetha heimste der SV Großgrimma am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Großgrimma nach einem deutlichen Rückstand den TSV Großkorbetha mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Nach lediglich 17 Minuten schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (51.).

SV Großgrimma liegt 0:2 im Rückstand – Minute 51

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hohenmölser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Schneider, Angeli, Wöpe (77. Boronczyk), Pillert (86. Palatini), Weidner, Krobitzsch (59. Beyenbach), Zech, M. Rackowitz, Göbel, F. Rackowitz (59. Ibrahim)

TSV Großkorbetha: Stark – Große, Knothe, Schneider, Reinschmied, Knothe, Küster, Hartmann (86. Pschribülla), Thurm, Lieb (62. Hesse), Seidel (80. Binneböse)

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145