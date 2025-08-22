Einen 3:2 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Braunsbedra fuhr der Sportring Mücheln am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Freitag haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Müchelner legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Florian Grosser der Torschütze (45+1.).

Sportring Mücheln führt nach 45+1 Minuten 2:0

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tobias Bagehorn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (72. Büttner), Maak, Saddei (80. Meyer), Hiersig, Schubert (87. Sell), Grosser (83. Scharf), Sommerwerk, Kuhnert, Semmer, Berghammer

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz, Fomba (83. Erl), Popov, Odufuye, Reifarth, Hägele, Böhme, Bachirou Soulet, Krechky (55. Dahaba), Zinchenko

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650