Eine herbe Schlappe erlitt der SV Großgrimma an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Kelbra. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 35 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Nosov den Ball ins Netz (38.).

SV Großgrimma sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Nosov den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Kelbraer gesichert. Die Hohenmölser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Zech, Bauer, Weidner, Beyer, Göbel, Baum (46. Bach), Beyenbach, Wöpe (64. Schneider), Angeli, Krobitzsch

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Okapal, Hegenbart (83. Bornkessel), Tagishi, Matschulat, Steinberg, Nosov, Conde, Rybak, Shpikula (85. Eßrich)

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35