Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der BSC 99 Laucha im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

Nach nur 17 Minuten schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jonas Schneider den Ball ins Netz (32.).

32. Minute: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Nils Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (67.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Saal, Schneller (74. Jarju), Hahnemann, Schmidt, Riesen, Bothe, Krentz, Schumann, Porse, Handt

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (70. Pschribülla), Hartmann, Knothe, Thurm, Schenk (70. Lieb), Große, Küster (46. Sommerfeld), Reinschmied, Schneider, Knothe (78. Langheinrich)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87