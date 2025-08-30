Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Möringer Sportverein hinnehmen.

Gardelegen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Christopher Bünnig das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardeleger revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Marcel Grabau erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

SG Letzlingen / Potzehne Kopf an Kopf mit Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 53

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Paul Schönburg, den Ball ins Netz zu befördern (60.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Lamprecht (54. F. Schlamann), Krehl, M. Schlamann, Pape, Wiegmann, Grabau, Bock, Schulze, Mertens, Engler

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Schönburg, Mayer (66. Schilling), Köppe, Bünnig, Rosentreter, Täger, Kumpe, Hutsu, Berr (87. Bade), Huch

Tore: 0:1 Christopher Bünnig (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52