Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unglaublichen 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Sargstedt / Germania HBS II den SV Lok Aschersleben am Freitag vom Platz.

Sargstedt/MTU. Sargstedt – Aschersleben: Nachdem die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit sechs Treffern Vorsprung. Endstand: 7:1 (3:1).

Jannis Göring traf für den SV Lok Aschersleben e.V. in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Ascherslebener konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Marius Enge der Torschütze (16.).

Minute 16 SG Sargstedt / Germania HBS II und SV Lok Aschersleben im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Enge (Sargstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 7:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die Halberstädter haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Albrecht, Kühnau (37. Holstein), Abazid (46. Schindler), Enge, Natow, Henning (41. Hartmann), Hotopp, Michl, Richter (71. Roßmann), Herbst (54. Kurzbach)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko, Miroshnichenko, Ivanchenko (21. Thon), Gurr (27. Schimpff), Göring, Breyer, Stemmler (33. Fricke), Block, Stopin, Scherf

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36