Weißenfels/MTU. Das Spiel zwischen Wengelsdorf und Farnstädt ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 15 schoss Christian Leibham das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Bl.-W. Farnstädt 1 steckte einmal Gelb ein (17.). Die Farnstädter waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 32 wurde ein weiteres Tor durch Julius Schock erzielt.

32. Minute: SV Wacker 1919 Wengelsdorf 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Farnstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Beyer im gegnerischen Tor. Martin Keilhaupt traf gleich mehrmals – in Minute 43 und 85. Spielstand 4:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Keilhaupt den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Farnstädter gesichert. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Beltz, Hempel (64. Fabian), Böhme (65. Abdullah), Lewinski, Beier, Khodadadkheyl, Horstka, Erovic, Woithe, Rutz (81. Wolf)

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt (80. Bornschein) – Dittmann-Wenig, Leibham, Keilhaupt, Haffke, Fleer (73. Nimz), Smorgol (59. Reiter), Ghemari (64. Schmidt), Swientek, Raspe, Schock (70. Mohamed)

Tore: 0:1 Christian Leibham (15.), 0:2 Julius Schock (32.), 0:3 Martin Keilhaupt (43.), 0:4 Martin Keilhaupt (85.), 0:5 Martin Keilhaupt (89.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Max Müller, Arne Friedrich; Zuschauer: 85