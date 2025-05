Ein Erpresserpaar soll mehrfach Schweigegeld von dem südkoreanischen Nationalspieler verlangt haben. Die Polizei in Seoul hat die mutmaßlichen Täter mittlerweile in Gewahrsam genommen.

In der Heimat

Seoul - Der südkoreanische Fußballstar Heung-min Son ist von einer Frau mit einer erfundenen Schwangerschaft erpresst worden. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur berichtete, hat die Polizei in Seoul nun die mutmaßliche Täterin und ihren Komplizen festgenommen.

Die Frau soll dem Kapitän der Tottenham Hotspurs demnach bereits im Juni vorigen Jahres mitgeteilt haben, von ihm schwanger zu sein und Schweigegeld in Höhe von umgerechnet mehreren hunderttausend Euro gefordert haben. Letzte Woche hatte Son schließlich Anzeige bei der Polizei erstattet.

Der 32-Jährige gilt in seiner Heimat Südkorea als beliebtester Fußballer seiner Generation. Zwischen 2010 und 2015 startete der Stürmer seine internationale Profikarriere in der Bundesliga beim Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Seither steht er bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League unter Vertrag.