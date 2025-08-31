Fußball-Landesklasse 6: An diesem Sonntag hat der BSC 99 Laucha im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

32. Minute: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Schon eine Minute darauf konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Saal, Riesen, Schumann, Handt, Bothe, Porse, Schmidt, Krentz, Schneller (74. Jarju), Hahnemann

TSV Großkorbetha: Stark – Große, Reinschmied, Küster (46. Sommerfeld), Thurm, Hartmann, Schenk (70. Lieb), Schneider, Knothe, Knothe (78. Langheinrich), Hesse (70. Pschribülla)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87