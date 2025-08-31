Eine bittere Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den TSV Großkorbetha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Franz Friedrich Knothe (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur eine Spielminute darauf konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schneller (74. Jarju), Riesen, Krentz, Porse, Saal, Bothe, Handt, Hahnemann, Schmidt, Schumann

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe (78. Langheinrich), Reinschmied, Küster (46. Sommerfeld), Hartmann, Knothe, Schneider, Hesse (70. Pschribülla), Schenk (70. Lieb), Große, Thurm

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87