Fußball-Landesklasse 6: An diesem Sonntag hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Nils Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (67.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schneller (74. Jarju), Hahnemann, Saal, Krentz, Handt, Bothe, Schmidt, Porse, Schumann, Riesen

TSV Großkorbetha: Stark – Große, Reinschmied, Thurm, Knothe (78. Langheinrich), Knothe, Schenk (70. Lieb), Schneider, Hesse (70. Pschribülla), Hartmann, Küster (46. Sommerfeld)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87