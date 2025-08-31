Eine herbe Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den TSV Großkorbetha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

In Minute 17 schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jonas Schneider den Ball ins Netz (32.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Nils Thurm, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (67.). In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Hahnemann, Handt, Schneller (74. Jarju), Saal, Krentz, Schumann, Riesen, Bothe, Porse, Schmidt

TSV Großkorbetha: Stark – Schenk (70. Lieb), Thurm, Küster (46. Sommerfeld), Hesse (70. Pschribülla), Knothe, Knothe (78. Langheinrich), Hartmann, Schneider, Reinschmied, Große

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87