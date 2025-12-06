Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der FC RSK Freyburg vor 120 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Freyburg/MTU. Die 120 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten die Gäste aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 83

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Leon Staupendahl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Großmann, Weise, Kaiser, Sambu (81. Beyer), Töpe (81. Illig), Mänicke, Pereira Nunes, Schulz, Kirchhoff (51. Staupendahl), Rosenberg (81. Schirner)

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (81. Kirchner), Kummer, Koch, Meißner (33. Cepa), Strese, Franke, Wanski, Pulz, Ernst, Michael

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120