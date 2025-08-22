Einen 3:2 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Braunsbedra heimste der Sportring Mücheln am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Freitag haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Florian Grosser (45+1.) erzielt wurde.

Minute 45+1: Sportring Mücheln baut Führung auf 2:0 aus

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Tobias Bagehorn (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (72. Büttner), Schubert (87. Sell), Hiersig, Grosser (83. Scharf), Maak, Berghammer, Semmer, Sommerwerk, Saddei (80. Meyer), Kuhnert

SV Braunsbedra: Henze – Krechky (55. Dahaba), Reifarth, Bachirou Soulet, Odufuye, Glaubitz, Popov, Zinchenko, Fomba (83. Erl), Hägele, Böhme

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650