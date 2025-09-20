Der SV Kelbra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Maximiliano Exequiel Conde (SV Kelbra) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde ein weiteres Tor durch Nazar Rybak erzielt.

SV Kelbra führt nach 18 Minuten 2:0

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Knothe den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Okapal (83. Hegenbart), Shpikula, Eis, Barthel, Conde (90. Steinberg), Nosov (75. Khudyi), Matschulat, Gurniak, Tagishi

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hoppen, Pschribülla (83. Bader), Küster, Knothe, Knothe, Schneider, Lieb, Hartmann, Berbig (65. Binneböse), Reinschmied

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55