Für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Braunsbedra mit 1:2 (0:1).

Sangerhausen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Kai Roman Richter (SV Braunsbedra) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Braunsbedraner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Nicolas Baum der Torschütze (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Emilio Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Braunsbedraner Team den Sieg zu bescheren (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (78. Kögel), Grüllmeyer, Fuhrmann, Buchhorn, Baum, Schröter, Roßner, Hetke, Gümül (46. Stöhr), Dietze

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz, Zinchenko, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Odufuye, Popov, Voigt, Böhme, Richter, Hägele (63. Reifarth), Polishchuk

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28