Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber BSC 99 Laucha gegen den VfB Oberröblingen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Laucha/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Laucha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der BSC 99 Laucha hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Handt, Krentz, Leubeling (56. Hahnemann), Bothe, Schneller (67. Niehoff), Riesen, Saal, Porse (88. Schmidt), Schumann, Thieme

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Ernst, Engert (67. Altenburg), Meißner, Koch, Altenburg (79. Wenske), Rühlke, Könen, Wanski, Strese

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47