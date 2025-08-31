Eine herbe Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Großkorbetha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Franz Friedrich Knothe (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Nils Thurm den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (67.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Hahnemann, Schneller (74. Jarju), Porse, Saal, Riesen, Handt, Schmidt, Bothe, Schumann, Krentz

TSV Großkorbetha: Stark – Küster (46. Sommerfeld), Schenk (70. Lieb), Große, Schneider, Thurm, Knothe (78. Langheinrich), Knothe, Reinschmied, Hartmann, Hesse (70. Pschribülla)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87