Kantersieg für den VfB Oberröblingen: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal feiern. Vor 284 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhauser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gonnatal souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Florian Cepa den Ball ins Netz (22.).

VfB Oberröblingen mit 2:0 vorne – Minute 22

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Marius Herrmann musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es lief nicht gut für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Mika Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 auszubauen (87.). Der VfB Oberröblingen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Kummer, Michael, Leich (46. Meißner), Franke (73. G. Altenburg), Cepa (70. M. Altenburg), Koch, Pulz (63. Wenske), Wanski, Rühlke (75. Ernst)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Franke, Omnitz, Säcker, Lenzewski, Leich (65. Ditscher), Siebenhüner (80. Hagene), Goldberg (56. Hoffmann), Stüber (56. Dittmann), Froeschen (46. Kurotschkin), Steyer

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284