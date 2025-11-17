weather regenschauer
Der Syntainics MBC gastiert bei den Bristol Flyers. Warum die Spiele im Europapokal Geschäftsführer Martin Geissler in seine Jugend entführen.

17.11.2025, 16:30
Geschäftsführer Martin Geissler vom Syntainics MBC
Geschäftsführer Martin Geissler vom Syntainics MBC (Foto: Imago/Alexander Trienitz)

Weissenfels/MZ. - Über Martin Geissler und seinen Weg beim Syntainics MBC wurde eigentlich schon alles erzählt. Was viele allerdings nicht wissen: Vor seinem Engagement beim Basketball-Klub seiner Heimatstadt hatte der heute 41 Jahre alte Geschäftsführer ein anderes berufliches Ziel.