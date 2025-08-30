Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:1 (1:0) ging der SV Wacker 1919 Wengelsdorf von Trainer Steffen Schülert aus dem Kräftemessen mit dem VfB Oberröblingen vom Platz.

5:1 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf in der Partie gegen VfB Oberröblingen deutlich überlegen

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Rivalen aus Oberröblingen ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bohdan Brovii (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 im Duell zwischen SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen – 62. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Markus Goltz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (89.). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Horstka, Hempel, Erovic (67. Beier), Khodadadkheyl, Lewinski (80. Zimmermann), Marschhausen, Brovii, Hähnel, Elmi (75. Deckner), Osmanaj (59. Goltz)

VfB Oberröblingen: Beek – Angelstein (87. Engert), Strese, Leich, Koch, Ernst (49. Meißner), Altenburg (75. Kummer), Franke, Michael (55. Wenske), Cepa, Pulz

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47