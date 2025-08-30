Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf unter Leitung von Trainer Steffen Schülert feierte ein überlegenes Ergebnis über den VfB Oberröblingen mit einem 5:1 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. 5:1 (1:0) in Wengelsdorf: Ganze fünf Bälle hat das Team von Steffen Schülert, der SV Wacker 1919 Wengelsdorf, am Samstag im Tor der Besucher aus Oberröblingen untergebracht.

Bohdan Brovii traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte zweimal Gelb (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen – Minute 62

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Horstka, Erovic (67. Beier), Hempel, Khodadadkheyl, Brovii, Lewinski (80. Zimmermann), Hähnel, Osmanaj (59. Goltz), Elmi (75. Deckner), Marschhausen

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Leich, Strese, Altenburg (75. Kummer), Michael (55. Wenske), Angelstein (87. Engert), Pulz, Cepa, Ernst (49. Meißner), Koch

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47