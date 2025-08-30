Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Steffen Schülert und sein Team SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den VfB Oberröblingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Weißenfels/MTU. 5:1 (1:0) in Wengelsdorf: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Steffen Schülert, der SV Wacker 1919 Wengelsdorf, am Samstag im Tor der Gäste aus Oberröblingen untergebracht.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Bohdan Brovii das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhauser revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michael Koch erzielt.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf Kopf an Kopf mit VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 62

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits drei Spielminuten später konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Horstka, Lewinski (80. Zimmermann), Hempel, Osmanaj (59. Goltz), Brovii, Erovic (67. Beier), Marschhausen, Hähnel, Khodadadkheyl, Elmi (75. Deckner)

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Leich, Franke, Michael (55. Wenske), Altenburg (75. Kummer), Pulz, Cepa, Koch, Ernst (49. Meißner), Angelstein (87. Engert)

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47