Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf unter Leitung von Trainer Steffen Schülert feierte einen überlegenen Erfolg über den VfB Oberröblingen mit einem 5:1 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Bohdan Brovii (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste zweimal Gelb hinnehmen (26.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Michael Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (62.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste noch einmal Gelb hinnehmen. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Markus Goltz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 auszubauen (89.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Erovic (67. Beier), Osmanaj (59. Goltz), Brovii, Lewinski (80. Zimmermann), Khodadadkheyl, Marschhausen, Hempel, Horstka, Elmi (75. Deckner), Hähnel

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Michael (55. Wenske), Cepa, Altenburg (75. Kummer), Pulz, Strese, Ernst (49. Meißner), Leich, Angelstein (87. Engert), Koch

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47