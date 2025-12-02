Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Coach Meik Rockstroh feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Die 92 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen das Team aus Braunsbedra mit 5:0 (3:0) deutlich.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Mika Altenburg das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (18.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Altenburg den Ball ins Netz.

Doppelpack von Mika Altenburg bringt VfB Oberröblingen 2:0 in Führung – 20. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Braunsbedra steckte noch einmal Gelb ein. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Wanski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (76.). Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg, Kummer, Wenske (46. Cepa), Wanski (78. Stutterheim), Michael, Pulz, Franke, Meißner, Ernst, Würzburg (74. Angelstein)

SV Braunsbedra: Joel – Glaubitz, Voigt, Toth, Odufuye, Böhme (64. Fomba), Polishchuk, Reifarth, Dahaba, Popov, Richter

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92