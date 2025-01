Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 75 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

Eric Okapal traf für den SV Kelbra in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Kelbra noch einmal treffen: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor durch Ko Tagishi erzielt.

SV Kelbra mit 2:0 vorne – 48. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Erik Siebenhüner traf in Minute 63 und Illia Nosov in Minute 67. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Romonta 90 Stedten

SV Kelbra: Mykhailov – Okapal (80. Neumann), Shpikula, Tagishi, Rybak (76. Spangenberg), N. Steinberg, Steuer, Gurniak (84. Bornkessel), Nosov, Siebenhüner, Pozhydaiev

SV Romonta 90 Stedten: Mertins – Hauser, Schumann, Maak, Willer, Grünhage, Böttger, Jung (76. Pfautsch), Thomas, Raase (60. Berger), Siedler

Tore: 1:0 Eric Okapal (15.), 2:0 Ko Tagishi (45.+3), 3:0 Erik Siebenhüner (63.), 4:0 Illia Nosov (67.), 5:0 Illia Nosov (87.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Leon Gabriel Radtke, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 75