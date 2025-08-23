Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Christian Baust und sein Team SSC Weißenfels II gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Wengelsdorf mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und fünf Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Ducke der Torschütze (54.).

Arthur Ducke kickt SSC Weißenfels II in 2:0-Führung – 54. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (80.). Der SSC Weißenfels II rutschte dennoch auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker, Kresse (73. Maas), Scheiding, Baust, Scherbaum, Hauer (73. Roy), Petrick (66. Säuberlich), Ducke, Barnickel, Beyer

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Lewinski, Marschhausen, Horstka (67. Goltz), Erovic, Hempel, Osmanaj, Elmi (58. Beier), Khodadadkheyl, Woithe (75. Zimmermann), Hähnel

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38