Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Schumann der Torschütze (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte zweimal Gelb ein.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Sechs Minuten nach Anstoß gelang es Tony Barnickel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (51.). In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Scheiding, Schumann (55. Lehmann), Köllner (83. Roy), Olajide (46. Haufe), Baust (66. Säuberlich), Scherbaum, Ducke, Hauer (74. Kresse), Koch

FC RSK Freyburg: Derbek – Töpe (80. Cebulla), Schulz, Großmann (62. Beyer), Schirner, Schied (70. Alalo), Sambu (46. Staupendahl), Bagdohn, Pereira Nunes, Weise, Kaiser (65. Mänicke)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73