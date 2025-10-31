Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen II und dem SV Kelbra mit einem Unentschieden.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Minute 58 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra – 1:1 in Minute 64

Das rettende Tor für den SV Kelbra fiel 19 Minuten nach der Pause, als Illia Nosov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Kelbraer Team errang (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze, Buchhorn, Eisler, Fuhrmann (19. Lange), Hetke, Stöhr, Schröter, Reiber, Gümül, Baum

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Barthel, Eis, Khudyi, Seliushkov, Nosov, Gurniak, Matschulat, Rybak, Tagishi (64. Steinberg)

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120