Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der TSV Kickers 66 Gonnatal auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Vor 85 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1) gegen Laucha geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Christopher Schumann für Laucha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Lauchaer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

TSV Kickers 66 Gonnatal hinkt 0:2 hinterher – Minute 53

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Andreas Riesen (Laucha) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Franke, Ditscher, Steyer, Säcker, Gaensewich (60. Dittmann), Lenzewski (70. Hagene), Paper (46. Siebenhüner), Omnitz, Leich, Töpfer (60. Goldberg)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Hahnemann (76. Schmidt), Saal, Starch (59. Schmidt), Krentz, Keidel, Handt, Riesen, Schumann, Schneller, Porse

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85