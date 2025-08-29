Der SV Eintra. Lüttchendorf hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den MSV Eisleben mit 1:3 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 324 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:3 (0:1) gegen Eisleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yan Shtyrbu das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (45.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannik Twardy den Ball ins Netz.

SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 zurück – 59. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte noch einmal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Torwart Lennart Friedrich Isensee konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yusef OBEID wurde für Alexander Gründler eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Edgar Samalius für Robert Roos und Oleksandr Bobeliuk für Tom Christian Seidemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der MSV Eisleben noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Die Mansfelder sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Siebald, Gründler (76. Obeid), Kolle (64. Hajdarpasic), Siebenhühner, Schulze, Stoye, Horlbog, Fiebiger, Kalalib Alshabi (90. Gerlach)

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (84. Seidemann), Teske (64. Zeugner), Damm, Blankenburg, Müller (46. Dimespyra), Samalius (78. Roos), Shtyrbu, Beese (64. Schotte), Eckstein, Twardy

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324