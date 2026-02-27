Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Hettstedt hinnehmen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 196 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:2 (0:1) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Bohdan Savenko (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tom Wienholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

62. Minute: SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 zurück

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tim Drosihn den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Lüttchendorf erlangte (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Siebald, Drosihn, Kastrati (62. Hajdarpasic), Kolle, Gerlach, Stoye, Schlegel, Horlbog, Siebenhühner

FC Hettstedt: Meinicke – Prokhorenko, Stein, Kemnitz (82. Klymenko), Wienholz, Krey, Döring, Doberenz (87. Lettau), Savenko, Krey (58. Vollmann), Svitiukha

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196