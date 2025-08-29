Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Eintra. Lüttchendorf am Freitag nicht, als er sich vor 324 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den MSV Eisleben geschlagen geben musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Match zwischen Lüttchendorf und Eisleben ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yan Shtyrbu das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (45.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannik Twardy den Ball ins Netz.

Minute 59: SV Eintra. Lüttchendorf mit 0:2 im Rückstand

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben musste noch einmal Gelb hinnehmen. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Torwart Lennart Friedrich Isensee konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yusef OBEID wurde für Alexander Gründler eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Edgar Samalius für Robert Roos und Oleksandr Bobeliuk für Tom Christian Seidemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der MSV Eisleben noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gründler (76. Obeid), Fiebiger, Schlegel, Siebenhühner, Schulze, Horlbog, Siebald, Kolle (64. Hajdarpasic), Stoye, Kalalib Alshabi (90. Gerlach)

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu, Bobeliuk (84. Seidemann), Müller (46. Dimespyra), Beese (64. Schotte), Eckstein, Blankenburg, Damm, Teske (64. Zeugner), Twardy, Samalius (78. Roos)

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324