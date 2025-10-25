Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder waren den Gästen aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Hans Siebenhühner (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

86. Minute: SV Eintra. Lüttchendorf führt mit zwei Toren

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (86.). Damit war der Triumph der Mansfelder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach, Siebenhühner, Stoye (86. Hajdarpasic), Petraj, Siebald, Schlegel, Horlbog, Schulze, Kalalib Alshabi, Fiebiger (60. Kolle)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann, Freund, Grimm, Öder (67. Wittmann), Klaus, Richter, Kleinert (72. Werdan), Troitzsch, Kleinert, Ranft

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42