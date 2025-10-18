Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag nicht, als er sich vor 55 Zuschauern mit 0:2 (0:2) gegen den FC Hettstedt geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Das Match zwischen Dölau und Hettstedt ist mit einer klaren 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Andreas Mühlenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II gerät 0:2 ins Hintertreffen – 41. Minute

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Rico Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern (41.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon (81. Götz), Lindenhahn (69. Wittmann), Öder, Hüttig (67. Werdan), Troitzsch (77. A. Kleinert), Hermann, Grimm (81. Ranft), M. Kleinert, Balbach

FC Hettstedt: Poschke – Lettau (82. Prokhorenko), Krey, Krey, Doberenz (88. Hohmuth), Mühlenberg, Stein, Bendzko (85. Lettau), Hoffmann, Döring, Kosko

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55