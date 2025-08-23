Die SG Reußen errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 26 Zuschauern einen klaren 5:2 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle II.

Landsberg/MTU. Die SG Reußen und die Turbine Halle II haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (2:0).

Nick Broda (SG Reußen) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz.

Minute 40: SG Reußen baut Führung auf 2:0 aus

Die Landsberger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Nick Broda schoss und traf in der 56. Spielminute, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine echte Bedrohung stellte das für die Landsberger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Luca Finn John schoss und traf in Minute 74 noch einmal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lorenz Paul Heldt (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Landsberger sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Besser, Schulz (72. Hurt), Broda (61. John), Flaschina, Märtens, Herrmann, Grobstich, Gewinner, Benze, Schicha

Turbine Halle II: Umlauft – Schulze, Kallen (65. Thermann), Otremba, Kasparek, Titonis (65. Büchner), Leinhoß (72. Zahn), Kuske, Everding, Braunschweig, Heldt

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26