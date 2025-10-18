Mit einer Niederlage für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Das Spiel zwischen Reußen und Halle-Neustadt ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Pascal Barghan (FC Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Nebay Samuel Teklay der Torschütze (22.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

22 Minuten nach der Pause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Reußen erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Landsberger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Gewinner, Besser, Flaschina, Broda, Krüger, Benze, Drewlo (56. John), Schicha, Czaplicki, Herrmann

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Zuleger, Abdulrahman, Barghan (60. Stolle), Hardt, Moh, Keunang, Al-Hamdi (73. Shuba), Teklay (70. Halibei), Müller (90. Amadou Narey)

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20