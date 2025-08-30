Eine herbe Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück – 39. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Kossien (64. Mergner), Aschenbach, Folter, Rickert, Göring, Schauer, Matz, Dressel, Müller (45. Balashov)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Kasten, Dieske, Von Cieminski, Berner (60. Herrmann), Gerlach, Bukenya, Klinge, Aleithe, Seidewitz (28. Dittrich)

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141