Eine bittere Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde das zweite Tor durch Jonas Dittrich erzielt.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Göring, Schauer, Kossien (64. Mergner), Matz, Müller (45. Balashov), Aschenbach, Rickert, Dressel, Raase

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Kasten, Klinge, Von Cieminski, Bukenya, Boettcher, Berner (60. Herrmann), Aleithe, Dieske, Seidewitz (28. Dittrich)

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141