Mit einer Niederlage für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Landsberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rene Gansert. Der Trainer von Reußen musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Pascal Barghan (FC Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Nebay Samuel Teklay (22.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SG Reußen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 22

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Reußen erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Gewinner, Krüger, Besser, Schicha, Benze, Herrmann, Czaplicki, Broda, Flaschina, Drewlo (56. John)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Barghan (60. Stolle), Müller (90. Amadou Narey), Abdulrahman, Tinto, Teklay (70. Halibei), Keunang, Al-Hamdi (73. Shuba), Hardt, Moh

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20