Eine Niederlage für die Turbine Halle II besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 41 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen der Turbine Halle II und dem 1. SV Sennewitz verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig, Zahn (83. Makosch), Everding, Wehse (57. Dannemann), Müller, Titonis, Anders, Kochmann, Brülls (77. Hayatou), Kuske

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Seidewitz (81. Boettcher), Bartschek (63. Schmidt), Herrmann (63. Lorenz), Görlitz, Horn, Bukenya, Berner (63. Mähnert), Angermann, Gerlach

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41