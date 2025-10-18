Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Wiebke Stauch hat am Samstag vor 143 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze fünf Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz (11.).

11. Minute: SV Höhnstedt mit 0:2 im Rückstand

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erlangte (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring, Ruckhardt (63. Raase), Balashov, Rickert, Schulz, Matz, Aschenbach (89. Hage), Schauer, Dressel (80. Häsler), Mergner

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Petraj (77. Obeid), Schlegel, Gerlach (80. Jankowski), Horlbog (72. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Gründler, Stoye, Schulze, Fiebiger

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143