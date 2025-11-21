Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen fuhr der BSV Halle-Ammendorf II am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Halle/MTU. Im Stadion der Waggonbauer haben 30 Zuschauer am Freitag das Match zwischen dem BSV Halle-Ammendorf II und dem FC Eintracht Köthen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Gleich nach Anpfiff brachte Tony Saul den Gastgeber in Führung (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Eintracht Köthen

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Schmidt (90. Neubert), Piontek, Kanditt, Ivanov (69. Geißler), Klein, Kirchbach (67. Eckl), Beyer (82. Ihezuru), Keitel, Saul, Gonzalez Sospedra

FC Eintracht Köthen: Münzner – Paquo, Kallenbach (85. Passou Bitalounani), Arolu, Dzwonik, Sawaneh, Uhlendorf, Räber Cruz (73. Abou), Marschall (55. Friese), Ishchenko (46. Diawara), Winter (79. Al-Ghashm)

Tore: 1:0 Tony Saul (3.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Robin Schreiter, Marco Mollenhauer; Zuschauer: 30