Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:1 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Kräftemessen mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Sechsmal hat der BSV Halle-Ammendorf II am Samstag gegen die Gegner aus Reußen eingenetzt. 6:1 (2:0) für die Hallenser.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcus Niemeier, als Lennart Klein für Halle-Ammendorf traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

BSV Halle-Ammendorf II in Minute 43 2:0 in Führung

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcus Niemeier im gegnerischen Tor. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Dabel (57. Geißler), Unger (59. Schmidt), Kanditt, Gehrke-Walther, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Piven, Kirchbach (57. Walter), Thurm, Klein, Ivanov (64. Beyer)

SG Reußen: Harre – Besser, Drewlo (63. Förderreuther), Broda, Czaplicki, Benze, Gewinner, Herrmann, Schulz, Grobstich (63. Krüger), Schicha

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35