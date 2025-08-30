Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Trainer Marcus Niemeier feierte einen überlegenen Erfolg über die SG Reußen mit einem 6:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Samstag dem Gegner aus Reußen ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcus Niemeier vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lennart Klein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

BSV Halle-Ammendorf II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 43

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Nick Broda den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Reußen erlangte (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Ivanov (64. Beyer), Gehrke-Walther, Kanditt, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Piven, Kirchbach (57. Walter), Unger (59. Schmidt), Dabel (57. Geißler), Thurm, Klein

SG Reußen: Harre – Besser, Benze, Gewinner, Broda, Schicha, Herrmann, Drewlo (63. Förderreuther), Czaplicki, Grobstich (63. Krüger), Schulz

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35