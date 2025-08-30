Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Der Zörbiger FC und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Zörbiger legten in der 41. Minute nach. Diesmal war Tom Gansen der Torschütze.

Zörbiger FC mit 2:0 vorne – Minute 41

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem FC Hettstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Wienholz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hettstedter Team erzielte (90.+3). Die Zörbiger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Janders, Schmidt, Oertel, Seliger, Lindemann (46. Hempel), Gansen, Deidok, Kleewein (46. Ruschke), Brenner

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau, Mühlenberg, Stein (46. Krey), Svitiukha, Döring, Kosko, Krey, Wienholz, Kemnitz (75. Lettau), Prokhorenko (70. Uhlig)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85