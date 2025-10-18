Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Torsten Schmidt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Zörbiger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (22.).

1:1 im Duell zwischen BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC – 22. Minute

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team errang (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Piven, Kirchbach, Geißler, Klein, Große, Unger (81. Schieritz), Thurm, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Kanditt, Gonzalez Sospedra (84. Walter)

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Seliger, Brenner (86. Schindler), Moreno Silva, Kleewein (46. Lindemann), Schmidt, Matthias, Teichert (68. Schönburg), Hempel, Gansen (81. Nentwig)

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80